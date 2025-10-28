44-летний «Капитан Америка» Крис Эванс впервые стал отцом

Звезда фильмов Marvel Крис Эванс, полюбившийся зрителям по роли Капитана Америки, впервые стал папой. О пополнении в семье 44-летнего артиста сообщает издание TMZ. Пол и имя ребёнка новоявленный отец раскрывать не стал.

Эванс женат на 29-летней актрисе из Португалии Альбе Баптисте. Известно, что роды произошли 25 октября. Голливудский актёр встречается со своей избранницей с 2023 года, тогда же влюблённые сыграли свадьбу.

Ранее сообщалось, что британский актёр Айзек Хемпстед-Райт, прославившийся ролью Брана Старка в культовом сериале «Игра престолов», официально женился. Церемония бракосочетания состоялась в Лондоне в камерном формате в кругу самых близких людей.