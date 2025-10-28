Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 18:38

44-летний «Капитан Америка» Крис Эванс впервые стал отцом

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alba.baptista

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alba.baptista

Звезда фильмов Marvel Крис Эванс, полюбившийся зрителям по роли Капитана Америки, впервые стал папой. О пополнении в семье 44-летнего артиста сообщает издание TMZ. Пол и имя ребёнка новоявленный отец раскрывать не стал.

Эванс женат на 29-летней актрисе из Португалии Альбе Баптисте. Известно, что роды произошли 25 октября. Голливудский актёр встречается со своей избранницей с 2023 года, тогда же влюблённые сыграли свадьбу.

Стало известно, почему дочь Игоря Николаева учится с ребятами без iPhone 16 и знаменитых пап
Стало известно, почему дочь Игоря Николаева учится с ребятами без iPhone 16 и знаменитых пап

Ранее сообщалось, что британский актёр Айзек Хемпстед-Райт, прославившийся ролью Брана Старка в культовом сериале «Игра престолов», официально женился. Церемония бракосочетания состоялась в Лондоне в камерном формате в кругу самых близких людей.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar