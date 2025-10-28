44-летний «Капитан Америка» Крис Эванс впервые стал отцом
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alba.baptista
Звезда фильмов Marvel Крис Эванс, полюбившийся зрителям по роли Капитана Америки, впервые стал папой. О пополнении в семье 44-летнего артиста сообщает издание TMZ. Пол и имя ребёнка новоявленный отец раскрывать не стал.
Эванс женат на 29-летней актрисе из Португалии Альбе Баптисте. Известно, что роды произошли 25 октября. Голливудский актёр встречается со своей избранницей с 2023 года, тогда же влюблённые сыграли свадьбу.
