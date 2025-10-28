Бран Старк из «Игры престолов» тайно женился на загадочной «М»

Британский актёр Айзек Хемпстед-Райт, прославившийся ролью Брана Старка в культовом сериале «Игра престолов», официально женился. Церемония бракосочетания состоялась в Лондоне в минувшие выходные и прошла в камерном формате в кругу самых близких людей.







26-летний актёр поделился радостным событием со своими поклонниками в социальной сети, опубликовав серию фотографий с торжества. В трогательной подписи к снимкам Хемпстед-Райт обратился к своей избраннице под загадочным инициалом «М», не раскрывая личности супруги. Известно, что девушка не связана с миром киноиндустрии и шоу-бизнеса.

«Лучший человек, которого я когда-либо встречал, лучший день в моей жизни, лучшие друзья и семья, о которых мы могли только мечтать. Какой день, какая жизнь — я люблю тебя, М», — написал актёр в своём аккаунте.

Поздравительные сообщения молодожёнам направили не только поклонники, но и бывшие коллеги по сериалу, включая Софи Тёрнер, Натали Эммануэль и Лену Хиди. В последние годы актёр постепенно отошёл от активной кинодеятельности, сосредоточившись на озвучивании мультфильмов и работе в малобюджетных проектах.

