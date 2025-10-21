Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

21 октября, 12:06

«Официально теперь семья»: Звезда «Кадетства» вышла замуж за известного композитора

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valerielanskaya

Радостной новостью о своём замужестве поделилась звезда сериала «Кадетство» Валерия Ланская. 38-летняя артистка вышла замуж за композитора Марка Дорбского, об этом она рассказала в соцсетях.

«Официально семья!» — подписала актриса новый пост.

Для торжественного дня Валерия выбрала нежное белое платье с открытыми плечами и пышными рукавами, а её супруг предпочёл образ в стиле total black.

К слову, что это не первый брак для Ланской. Ранее, в 2015 году, она вышла замуж за режиссёра Станислава Иванова. Их союз продлился до 2022 года, когда супруги приняли решение о разводе. У них растет общий сын Артемий. А в 2023 году актриса неожиданно отменила свадьбу со своим возлюбленным Эдгаром Голосным. Сама Ланская ситуацию не комментировала, а лишь сказала, что поступить так было бы «правильно и честно».


Ранее певица Севиль официально оформила брак со своим партнёром TONI. Радостным событием пара поделилась с поклонниками через соцети. Исполнительница опубликовала в личном блоге фотографии с церемонии бракосочетания, где новобрачные запечатлены во время совместной прогулки после росписи.

BannerImage
