Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 сентября, 12:30

Свадьба в узком кругу: 21-летняя дочь Олега Газманова выходит замуж

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Дочь певца Олега Газманова, Марианна, решила связать судьбу с сыном бизнесмена. Свадьба планируется на 2026 год и пройдёт в узком семейном кругу. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала жена певца.

«Она очень хочет сделать это в узком семейном кругу. И я поддерживаю этот момент. Я вообще, например, сделала бы красивую фотосессию бракосочетания, а потом уехала бы в свадебное путешествие», — поделилась супруга Олега Газманова.

Родители одобрили выбор дочери и уже подготовили молодожёнам подарок. Марианна выбрала в избранники Максима, сына бизнесмена. В семье Газмановых подходят к проверке претендентов креативно: один из ухажёров был встречен с шашкой в руке, чтобы проверить чувство юмора, которое, как считают супруги, обязательно должно быть у будущего члена семьи.

«Значит ты уже большой»: Зумеры вернули в топы ещё один хит нулевых
Ранее сообщалось, что Олег Газманов вместе с супругой Мариной в 2019 году предоставили обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну заём. По словам адвоката семьи, эти средства представляли собой все пенсионные накопления певца.

Милена Скрипальщикова
