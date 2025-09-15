«Значит ты уже большой»: Зумеры вернули в топы ещё один хит нулевых

Группа «Город 312» вновь начала появляться в музыкальных топах благодаря трендам зумеров. Песня «Фонари» 2006 года внезапно обрела невероятную популярность среди поколения Z: 17 место в чарте Shazam, 58 место — в Apple Music и 72 место — в «Яндекс Музыке». Об этом пишет kp.ru.

«В последнее время мы и вправду заметили, что четыре наши песни — «Фонари», «Вне зоны доступа», «Обернись» и «Останусь» — поколение зуммеров воспринимает по-особенному: в один голос молодёжь поёт их вместе с нами на наших выступлениях в разных городах и странах», — рассказали участники группы.

Зумеры снимают под эти песни тренды в Tik-Tok, к которым присоединяются даже известные блогеры, например Аня Покров. Вероятно, молодых людей привлекла «осенняя» строчка «Знаешь я останусь в сентябре». Десятки тысяч видео с песней собирают огромное количество лайков.