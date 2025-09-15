Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 17:16

«Значит ты уже большой»: Зумеры вернули в топы ещё один хит нулевых

Песня Фонари группы Город 312 вернулась в топы спустя почти 20 лет после выхода

Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Группа «Город 312» вновь начала появляться в музыкальных топах благодаря трендам зумеров. Песня «Фонари» 2006 года внезапно обрела невероятную популярность среди поколения Z: 17 место в чарте Shazam, 58 место — в Apple Music и 72 место — в «Яндекс Музыке». Об этом пишет kp.ru.

«В последнее время мы и вправду заметили, что четыре наши песни — «Фонари», «Вне зоны доступа», «Обернись» и «Останусь» — поколение зуммеров воспринимает по-особенному: в один голос молодёжь поёт их вместе с нами на наших выступлениях в разных городах и странах», — рассказали участники группы.

Зумеры снимают под эти песни тренды в Tik-Tok, к которым присоединяются даже известные блогеры, например Аня Покров. Вероятно, молодых людей привлекла «осенняя» строчка «Знаешь я останусь в сентябре». Десятки тысяч видео с песней собирают огромное количество лайков.

Битва за миллионы: Названы 6 звёзд, которые заработали больше всех на летних гастролях
Битва за миллионы: Названы 6 звёзд, которые заработали больше всех на летних гастролях

Ранее Олег Газманов неожиданно стал новым кумиром поколения Z после вирусного распространения хореографии из его клипа 1994 года «Я по жизни загулял». Подтанцовка артиста, вновь попавшая в тренды, спровоцировала рост его гонораров на 40%.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar