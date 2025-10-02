Интервидение
Певица Севиль тайно вышла замуж за TONI

Свадьба Севиль и TONI. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seville_official

Известная российская певица Севиль (Seville) официально оформила брак со своим партнёром TONI. Радостным событием пара поделилась с поклонниками через социальные сети. Исполнительница опубликовала в личном блоге фотографии с церемонии бракосочетания, где новобрачные запечатлены во время совместной прогулки после росписи.

Севиль выбрала для торжественного мероприятия элегантное платье в пол с открытым декольте, а её избранник предстал в классическом чёрном костюме с оригинальной бутоньеркой. На снимках видно, как счастливые супруги, держась за руки, улыбаются гостям праздника.

Ранее сообщалось, что американская певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Звезда сообщила о браке через социальные сети, опубликовав фотографии и видео с церемонии, где она предстала в свадебном платье с букетом. Хотя сама Гомес ограничилась лишь указанием даты, Бланко в комментариях подтвердил их брак, назвав певицу своей женой. Пара, состоящая в отношениях с июня 2023 года, публично объявила о романе лишь в декабре прошлого года.

