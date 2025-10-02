Певица Севиль тайно вышла замуж за TONI

Известная российская певица Севиль (Seville) официально оформила брак со своим партнёром TONI. Радостным событием пара поделилась с поклонниками через социальные сети. Исполнительница опубликовала в личном блоге фотографии с церемонии бракосочетания, где новобрачные запечатлены во время совместной прогулки после росписи.

Севиль выбрала для торжественного мероприятия элегантное платье в пол с открытым декольте, а её избранник предстал в классическом чёрном костюме с оригинальной бутоньеркой. На снимках видно, как счастливые супруги, держась за руки, улыбаются гостям праздника.

