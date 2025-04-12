Вышла в свет с животиком: Певицу Севиль заподозрили в беременности

Солистку дуэта Artik & Asti Севиль Велиеву заподозрили в беременности, после того, как она появилась на премии «ЖАРА Music Awards 2025» вместе с женихом и музыкантом Антоном Гайворонским, известным под псевдонимом TONI. У певицы заметили округлившийся животик.

32-летняя артиста вышла на красную дорожку в ярко-розовом блестящем платье в пол с длинными рукавами. В данном образе было прекрасно всё — особенно малыш, которого возможно ждёт пара. Сами ребята на этот счёт комментариев не давали.