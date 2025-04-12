Вышла в свет с животиком: Певицу Севиль заподозрили в беременности
Солистка Artik & Asti Севиль вышла на красную дорожку с округлившимся животом
Солистка дуэта Artik & Asti Севиль Велиева с женихом Антоном Гайворонским. Обложка © ТАСС / Владимир Андреев
Солистку дуэта Artik & Asti Севиль Велиеву заподозрили в беременности, после того, как она появилась на премии «ЖАРА Music Awards 2025» вместе с женихом и музыкантом Антоном Гайворонским, известным под псевдонимом TONI. У певицы заметили округлившийся животик.
32-летняя артиста вышла на красную дорожку в ярко-розовом блестящем платье в пол с длинными рукавами. В данном образе было прекрасно всё — особенно малыш, которого возможно ждёт пара. Сами ребята на этот счёт комментариев не давали.
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