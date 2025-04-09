«Ты — Богиня!» Звезда «Полицейского с Рублёвки» показал сына и жену после родов с доулой
Актёр Петров поделился первыми фотографиями с молодой женой и сыном Фёдором
Актёр Александр Петров с сыном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / actorsashapetrov
Актёр Александр Петров показал своего новорождённого малыша, который появился на свет 6 апреля. У артиста и его 24-летней супруги Виктории родился сын, которого назвали Фёдором. Первые фотографии с ребёнком актёр опубликовал в своих соцсетях.
Актёр Александр Петров с женой Викторией и сыном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / actorsashapetrov
Актёр Александр Петров с женой Викторией и сыном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / actorsashapetrov
«Добро пожаловать на нашу планету, Фёдор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты — Богиня!», — написал Петров.
Актёр также добавил, что очень восхищается и гордится своей супругой Викторией, которая подарила ему сына.
Напомним, что о появлении малыша стало известно 8 апреля. Актёр несколько дней не информировал фанатов о рождении сына. Известно, что во время родов с женой Викторией работала доула, которая оказывала девушке широкий спектр услуг, от психологической поддержки до остеопатии и банных процедур. Беременность также проходила гладко и под наблюдением врачей.