«Ты — Богиня!» Звезда «Полицейского с Рублёвки» показал сына и жену после родов с доулой

Актёр Александр Петров показал своего новорождённого малыша, который появился на свет 6 апреля. У артиста и его 24-летней супруги Виктории родился сын, которого назвали Фёдором. Первые фотографии с ребёнком актёр опубликовал в своих соцсетях.

Актёр Александр Петров с женой Викторией и сыном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / actorsashapetrov

Актёр Александр Петров с женой Викторией и сыном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / actorsashapetrov

«Добро пожаловать на нашу планету, Фёдор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты — Богиня!», — написал Петров.

Актёр также добавил, что очень восхищается и гордится своей супругой Викторией, которая подарила ему сына.