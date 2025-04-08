Актёр Александр Петров впервые стал отцом

Александр Петров впервые стал отцом. Как сообщает издание Super, ссылаясь на инсайдерскую информацию, у актёра и его жены Виктории родился сын.

Известно, что во время беременности 24-летней Виктории помогала доула, оказывающая широкий спектр услуг, от психологической поддержки до остеопатии и банных процедур.

По данным источника издания, беременность молодой жены Петрова проходила гладко и под наблюдением врачей. Актёр пока воздерживается от комментариев.

Ранее стало известно, что Александр Петров в преддверии рождения наследника купил дорогой дом для своей новой жены. Дорогостоящий особняк расположен рядом с Рублёвкой. А вот квартиру, которую актёр не мог продать год и где он жил со своей бывшей девушкой, он продал за 57 миллионов.