Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 12:56

Актёр Александр Петров впервые стал отцом

Super: Актёр Александр Петров с молодой женой впервые стали родителями

Петров с женой Викторией. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktoriyaantonova_

Петров с женой Викторией. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktoriyaantonova_

Александр Петров впервые стал отцом. Как сообщает издание Super, ссылаясь на инсайдерскую информацию, у актёра и его жены Виктории родился сын.

Известно, что во время беременности 24-летней Виктории помогала доула, оказывающая широкий спектр услуг, от психологической поддержки до остеопатии и банных процедур.

По данным источника издания, беременность молодой жены Петрова проходила гладко и под наблюдением врачей. Актёр пока воздерживается от комментариев.

Ранее стало известно, что Александр Петров в преддверии рождения наследника купил дорогой дом для своей новой жены. Дорогостоящий особняк расположен рядом с Рублёвкой. А вот квартиру, которую актёр не мог продать год и где он жил со своей бывшей девушкой, он продал за 57 миллионов.

«Милейший»: Беременная Ида Галич дала потрогать живот Конору Макгрегору в Дубае
«Милейший»: Беременная Ида Галич дала потрогать живот Конору Макгрегору в Дубае

Напомним, Александр Петров тайно женился на Виктории Антоновой осенью 2023 года. О грядущем пополнении в семье артиста стало известно во второй половине минувшего декабря. Пара опубликовала фотографии с отдыха в соцсетях, на снимках был отчётливо виден округлившийся живот избранницы Петрова.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Александр Петров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar