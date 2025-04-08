Актёр Александр Петров впервые стал отцом
Super: Актёр Александр Петров с молодой женой впервые стали родителями
Петров с женой Викторией. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktoriyaantonova_
Александр Петров впервые стал отцом. Как сообщает издание Super, ссылаясь на инсайдерскую информацию, у актёра и его жены Виктории родился сын.
Известно, что во время беременности 24-летней Виктории помогала доула, оказывающая широкий спектр услуг, от психологической поддержки до остеопатии и банных процедур.
По данным источника издания, беременность молодой жены Петрова проходила гладко и под наблюдением врачей. Актёр пока воздерживается от комментариев.
Ранее стало известно, что Александр Петров в преддверии рождения наследника купил дорогой дом для своей новой жены. Дорогостоящий особняк расположен рядом с Рублёвкой. А вот квартиру, которую актёр не мог продать год и где он жил со своей бывшей девушкой, он продал за 57 миллионов.
Напомним, Александр Петров тайно женился на Виктории Антоновой осенью 2023 года. О грядущем пополнении в семье артиста стало известно во второй половине минувшего декабря. Пара опубликовала фотографии с отдыха в соцсетях, на снимках был отчётливо виден округлившийся живот избранницы Петрова.