Певица Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко

Американская певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Об этом звезда рассказала в своих социальных сетях, поделившись с поклонниками фотографиями и видео торжества.

Селена Гомес и Бенни Бланко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / selenagomez

Певица опубликовала фото и видео с возлюбленным: в белом платье и с букетом. Селена не оставила подписи, кроме даты, но Бланко назвал её в комментариях своей женой. Пара состоит в отношениях с июня 2023 года. Но лишь в декабре звезда решилась публично раскрыть свои отношения с продюсером.

Селена Гомес и Бенни Бланко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / selenagomez

«9.27.25», — лаконично подписала кадры актриса.

Напомним, в 2024 году Селена Гомес похвасталась помолвкой с Бенни Бланко. Певица опубликовала в своём аккаунте серию романтичных фотографий с возлюбленным. На снимках 32-летняя Гомес демонстрирует роскошное помолвочное кольцо, а 36-летний Бланко обнимает и целует свою невесту. Для того чтобы сделать предложение, мужчина выбрал не самое классическое кольцо. Его украшает огромный бриллиант в огранке «Маркиз». Символ своих намерений музыкальный продюсер вручил во время романтического пикника.