27 сентября, 09:56

Телеведущая Ольга Петрикова рассказала, как нашла любовь после трёх замужеств

Телеведущая Петрикова встречается со спортивным тренером Игропуло

Обложка © ТАСС / Яна Яворская

Телеведущая Ольга Петрикова трижды была замужем, а от последнего брака с автогонщиком и спортивным судьёй Олегом Петриковым у неё осталась дочь Лиза и сын Сергей. Развод не сломил её — какое‑то время она жила одна, но год назад в её жизни появился новый роман. Об этом сообщает Леди Mail.

Имя избранника — Константин Игропуло, российско‑греческий гандболист и тренер «Барселоны». По словам Ольги, они вместе уже несколько лет, однако отношения сейчас держат на расстоянии.

«Мы летаем друг к другу или встречаемся на нейтральной территории, но лето или зимние каникулы всегда проводим вместе с его и моими детьми. Их у нас пятеро на двоих», — сказала телеведущая.

Петрикова объясняет скромность в соцсетях простотой — не хочет превращать всё в публичное представление, охраняет своё счастье от лишних глаз. Замуж в четвёртый раз она тоже не торопится, поскольку наслаждается своей внебрачной свободой. При этом она надеется, что в карьере её партнера всё же произойдут некоторые перемены, из-за которых они смогут быть ближе. Придётся дождаться окончания срока европейского контракта её возлюбленного.

Ранее актриса Диана Пожарская рассказала свою историю любви с актёром Иваном Янковским. Артистка поделилась, что со своим будущим мужем она познакомилась в Москве. Она отметила, что внимательно следит за всеми проектами своего супруга.

