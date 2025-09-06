«Я верю в судьбу»: Диана Пожарская рассказала, как «нашла» Ивана Янковского
Актриса Диана Пожарская рассказала, что следит за творчеством Ивана Янковского
Актер Иван Янковский с женой Дианой Пожарской. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
На премьере сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается», одну из главных ролей в котором исполнил Иван Янковский, его жена, Актриса Диана Пожарская рассказала, как относится к творчеству мужа. Звезда призналась, что следит за премьерами супруга и всегда его поддерживает.
Жена Ивана Янковского раскрыла своё отношении к творчеству мужа. Видео © Пятый канал
«Это его мгновение, его премьера. Я, как всегда, его поддерживаю, горжусь. Я жду его премьер с нетерпением. Смотрю, горжусь», — отметила собеседница Пятого канала.
Кроме того, Пожарская напомнила, что они с Янковским познакомились в Москве. Однако город в их отношениях роли не играет, актриса верит в судьбу.
«Я верю в судьбу. Москва тут ни при чём. Она самодостаточная, большая, красивая, разнообразная. Каждый что-то своё в ней находит априори. Мне кажется всегда. Я вот нашла Ивана», — подчеркнула супруга Янковского.
Ранее Иван Янковский поделился своей жизненной философией. Когда артиста спросили, как он отреагирует, если вдруг утратит известность, актёр признался, что вовсе не зацикливается на этом. Его жизненное кредо — жить здесь и сейчас, не забегая вперёд.