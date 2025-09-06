«Я верю в судьбу»: Диана Пожарская рассказала, как «нашла» Ивана Янковского

На премьере сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается», одну из главных ролей в котором исполнил Иван Янковский, его жена, Актриса Диана Пожарская рассказала, как относится к творчеству мужа. Звезда призналась, что следит за премьерами супруга и всегда его поддерживает.

Жена Ивана Янковского раскрыла своё отношении к творчеству мужа. Видео © Пятый канал

«Это его мгновение, его премьера. Я, как всегда, его поддерживаю, горжусь. Я жду его премьер с нетерпением. Смотрю, горжусь», — отметила собеседница Пятого канала.

Кроме того, Пожарская напомнила, что они с Янковским познакомились в Москве. Однако город в их отношениях роли не играет, актриса верит в судьбу.

«Я верю в судьбу. Москва тут ни при чём. Она самодостаточная, большая, красивая, разнообразная. Каждый что-то своё в ней находит априори. Мне кажется всегда. Я вот нашла Ивана», — подчеркнула супруга Янковского.