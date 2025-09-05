«Живу по-японски»: Иван Янковский поделился своей жизненной философией
Актёр Иван Янковский заявил, что живёт настоящим, а не прошлым или будущим
Иван Янковский. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
На премьере сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» актёр Иван Янковский поделился своими мыслями о славе и популярности, а также рассказал о своей жизненной философии. Его слова приводит Пятый канал.
Иван Янковский — о жизненных принципах. Видео © Пятый канал
Когда артиста спросили, как он отреагирует, если вдруг утратит известность, Янковский признался, что вовсе не зацикливается на этом. Его жизненное кредо — жить здесь и сейчас, не забегая вперёд.
«Я вообще об этом не думаю. Живу по-японски: сейчас — это сейчас. Потом — это потом. Мне так легко от этого. Я по такой формуле существую», — признался Янковский.
Иван Янковский — представитель известной актёрской династии. Ранее он заявил, что его воспитывали в строгости и угрожали отправить в Суворовское училище за проступки. Артист признался, что многие качества он перенял у деда — знаменитого актёра Олега Янковского.