«Живу по-японски»: Иван Янковский поделился своей жизненной философией

На премьере сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» актёр Иван Янковский поделился своими мыслями о славе и популярности, а также рассказал о своей жизненной философии. Его слова приводит Пятый канал.

Иван Янковский — о жизненных принципах. Видео © Пятый канал

Когда артиста спросили, как он отреагирует, если вдруг утратит известность, Янковский признался, что вовсе не зацикливается на этом. Его жизненное кредо — жить здесь и сейчас, не забегая вперёд.

«Я вообще об этом не думаю. Живу по-японски: сейчас — это сейчас. Потом — это потом. Мне так легко от этого. Я по такой формуле существую», — признался Янковский.