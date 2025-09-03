Модель Мария Миногарова вышла замуж за актёра Александра Горчилина
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_gorch
Известная модель Мария Миногарова и актёр Александр Горчилин официально поженились. Торжественная церемония прошла в Краснодаре в кругу близких друзей и родственников, при этом под венец 36-летнюю невесту сопровождал отец Альберт. Счастливой новостью пара поделилась в социальных сетях.
Свадебное видео Марии Миногаровой и Александра Горчилина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_gorch
Для особого дня Миногарова выбрала два свадебных платья: одно от дизайнера Ильи Мигмуна (стилизация Виктории Салават), второе — от Александра Арутюнова. Первые кадры с праздника пара уже опубликовала в социальных сетях, вызвав восторг у подписчиков.
А немногим ранее, 25 августа, в закрытом формате состоялась свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги в одном из московских ресторанов с участием только самых близких людей. Life.ru опубликовал видео с торжества. Несмотря на запрет съёмки, кадры появились в Сети.