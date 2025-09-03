Модель Мария Миногарова вышла замуж за актёра Александра Горчилина

Известная модель Мария Миногарова и актёр Александр Горчилин официально поженились. Торжественная церемония прошла в Краснодаре в кругу близких друзей и родственников, при этом под венец 36-летнюю невесту сопровождал отец Альберт. Счастливой новостью пара поделилась в социальных сетях.