3 сентября, 14:56

Модель Мария Миногарова вышла замуж за актёра Александра Горчилина

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_gorch

Известная модель Мария Миногарова и актёр Александр Горчилин официально поженились. Торжественная церемония прошла в Краснодаре в кругу близких друзей и родственников, при этом под венец 36-летнюю невесту сопровождал отец Альберт. Счастливой новостью пара поделилась в социальных сетях.

Свадебное видео Марии Миногаровой и Александра Горчилина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_gorch

Для особого дня Миногарова выбрала два свадебных платья: одно от дизайнера Ильи Мигмуна (стилизация Виктории Салават), второе — от Александра Арутюнова. Первые кадры с праздника пара уже опубликовала в социальных сетях, вызвав восторг у подписчиков.

А немногим ранее, 25 августа, в закрытом формате состоялась свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги в одном из московских ресторанов с участием только самых близких людей. Life.ru опубликовал видео с торжества. Несмотря на запрет съёмки, кадры появились в Сети.

