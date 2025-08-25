Беременная Агата Муцениеце тайно вышла замуж за Петра Дрангу
Пётр Дранга и Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
Актриса Агата Муцениеце тайно вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Эксклюзивные подробности закрытой церемонии бракосочетания приводит Telegram-канал Super. К алтарю Агату проводил отец супруга Юрий Петрович. Молодые обменялись кольцами, которые вынес сын актрисы от предыдущего брака Тимофей.
Торжество прошло сегодня, 25 августа в одном из московских ресторанов в узком кругу самых близких и родных людей. Пара не афишировала дату свадьбы.
Агата Муцениеце тайно вышла замуж за Петра Дрангу. Видео © Telegram/Super.ru
Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли свои отношения в конце 2024 года. На церемонии присутствовал сын актрисы от предыдущего брака с Павлом Прилучным Тимофей, за которого бывшие супруги продолжают судиться.
Напомним, весной Агата Муцениеце объявила о помолвке с аккордеонистом Петром Дрангой и подтвердила слухи о беременности. Для неё это не первый ребёнок, в отличие от Дранги. Актриса планирует уйти в декрет после завершения съёмок нового проекта. Тем временем её экс-супруг Павел Прилучный, с которым она развелась пять лет назад, отдыхает в Турции с новой возлюбленной Зепюр Брутян.