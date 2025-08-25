Беременная Агата Муцениеце тайно вышла замуж за Петра Дрангу

Актриса Агата Муцениеце тайно вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Эксклюзивные подробности закрытой церемонии бракосочетания приводит Telegram-канал Super. К алтарю Агату проводил отец супруга Юрий Петрович. Молодые обменялись кольцами, которые вынес сын актрисы от предыдущего брака Тимофей.

Торжество прошло сегодня, 25 августа в одном из московских ресторанов в узком кругу самых близких и родных людей. Пара не афишировала дату свадьбы.

Агата Муцениеце тайно вышла замуж за Петра Дрангу. Видео © Telegram/Super.ru