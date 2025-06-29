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29 июня, 15:00

«Шаг не туда — и в Суворовское»: Янковский рассказал о строгом воспитании в звёздной семье

Актёр Иван Янковский признался, что его воспитывали в строгости

Актёр Иван Янковский. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёр Иван Янковский. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Российский актёр Иван Янковский поделился семейными принципами воспитания, которые перенял у своих родителей и деда — легендарного Олега Янковского. Артист подчеркнул, что в их семье никогда не практиковались привилегии «по звонку» — напротив, родители воспитывали его в строгости, шутливо угрожая отправить в Суворовское училище за проступки.

«Шаг «не туда», то можно и в Суворовское, условно говоря. За что я им сейчас очень благодарен»,заявил Янковский в интервью газете «Ведомости».

Особую роль в своём становлении Янковский отводит дедушке, который привил ему ценность «духовной жизни» — совместных посещений храмов, музеев и культурных мероприятий перед развлечениями.

«Дед научил меня главному — ценить тишину и осознанное присутствие. Мы могли часами молча сидеть на дачной веранде, где он курил трубку, а я учился созерцать», — вспоминает актёр.

Эти традиции Янковский продолжает с четырёхлетним сыном, стараясь воссоздать атмосферу «большого дома», где за общим столом старшие передают младшим жизненные ценности. Актёр надеется, что его наследник пронесёт эти принципы через поколения.

К слову, в 2021 году актёр впервые стал отцом. Янковский и его супруга Диана Пожарская, прославившаяся ролью в сериале «Элеон», выбрали для первенца имя Олег — в память о дедушке Ивана, Олеге Ивановиче Янковском.

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Алиса Хуссаин
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