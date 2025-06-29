Такого и врагу не пожелаешь: Стало известно, куда пропал звезда сериала «След» Кулаков
Звезда сериала «След» Кулаков уехал в Израиль ради лечения сына
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Поклонники популярного российского сериала «След» задались вопросом, куда пропал Евгений Кулаков, который долгое время играл в проекте роль Ивана Тихонова. Как стало известно, актёр решил переехать в Израиль ради лечения сына.
У старшего сына актёра, Ильи, диагностированы ДЦП и аутизм. После того, как российские врачи не смогли предложить исчерпывающее лечение, семья приняла решение обратиться за помощью к медикам в Израиле. Сейчас Илья проходит там реабилитацию и посещает специализированную школу, где созданы оптимальные условия для детей с особыми потребностями.
Для облегчения процедуры лечения сын Кулакова получил вид на жительство в Израиле. Семья надеется, что новое окружение поможет ребёнку улучшить качество жизни. В связи с этим Кулаков отказался от дальнейшего участия в сериале, чтобы полностью сосредоточиться на поддержке и заботе о сыне.
А ранее Life.ru рассказывал, как российские семьи с детьми оказались в ловушке в Израиле на фоне эскалации конфликта с Ираном. Хотя израильские власти организовали систему записи на эвакуационные рейсы и предложили альтернативные маршруты через границу с Иорданией и Египтом, эти варианты остаются недоступными для наиболее уязвимых групп.