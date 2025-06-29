Такого и врагу не пожелаешь: Стало известно, куда пропал звезда сериала «След» Кулаков

Поклонники популярного российского сериала «След» задались вопросом, куда пропал Евгений Кулаков, который долгое время играл в проекте роль Ивана Тихонова. Как стало известно, актёр решил переехать в Израиль ради лечения сына.

Для облегчения процедуры лечения сын Кулакова получил вид на жительство в Израиле. Семья надеется, что новое окружение поможет ребёнку улучшить качество жизни. В связи с этим Кулаков отказался от дальнейшего участия в сериале, чтобы полностью сосредоточиться на поддержке и заботе о сыне.