«Машина времени» на Камчатке: 7 киноляпов сериала «Аутсорс», которые вы пропустили

Мало какой российский сериал в последнее время вызывал столько обсуждений, как «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли. История про надзирателя в камчатской колонии для смертников середины 90-х захватывает с первых минут. Но даже в самых громких проектах не обходится без ошибок. Мы собрали целую коллекцию киноляпов, которые могли ускользнуть от вашего внимания.

Документальные несоответствия: трудовые книжки из будущего

Трудовая книжка из будущего: все хронологические ошибки сериала «Аутсорс». Фото © Сериал «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров / Kinopoisk

Мелочи часто выдают огрехи сценаристов и реквизиторов. В первой серии Константину выдают трудовую книжку серого цвета с гербом Российской Федерации. Но такой дизайн появился только в 2004 году, а в 90-е все трудовые были тёмно-зелёного цвета. Детали, которые заметны только внимательным зрителям или тем, кто начинал карьеру в те годы.

На дверях камер можно увидеть надпись «Пожизненно»

Пожизненное заключение в 1996 году: исторические несоответствия в нашумевшем сериале. Фото © Сериал «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров / Kinopoisk

Серьёзная ошибка, учитывая, что действие происходит в 1996 году, когда ещё применялась смертная казнь, а о пожизненном заключении речи не шло. К тому же на вывеске прокуратуры написано «город Елизав» вместо правильного «Елизово» — не самый приятный сюрприз для жителей Камчатки.

А с машиной что?

От чистой машины до разбитой за одну секунду: нелепые киноляпы «Аутсорса». Фото © Сериал «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров / Kinopoisk

В одной из сцен чистая машина заезжает в туннель, а выезжает уже грязная и с помятым бампером. Что же произошло внутри этого загадочного туннеля? Волшебное превращение осталось за кадром, но не укрылось от зорких глаз аудитории.

Профессиональные несостыковки: субординация

Сержанты без начальства: как в «Аутсорсе» нарушили всю тюремную иерархию. Фото © Сериал «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров / Kinopoisk

Сценаристы допустили серьёзные ошибки в изображении служебной иерархии. В сериале начальник тюрьмы в звании подполковника напрямую общается с надзирателями-сержантами, минуя офицеров среднего звена. В реальной структуре МВД или ФСИН это практически невозможно — должен быть промежуточный руководитель хотя бы в звании прапорщика.

Форма сотрудников тоже вызывает вопросы

Неправильная форма сотрудников тюрьмы: казусы сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским. Фото © Сериал «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров / Kinopoisk

Одежда начальника колонии больше напоминает военный мундир, а не форму сотрудника МВД того времени. К тому же по сценарию колония подчиняется МВД, хотя в реальности исправительные учреждения находились в ведении Главного управления исполнения наказаний Минюста России.

Современный «Доширак» на прилавках

Фото © Сериал «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров / Kinopoisk

В ларьке на Камчатке 1996 года можно разглядеть современные упаковки продуктов. Да, «Доширак» был популярен в те годы, но его дизайн сильно отличался от нынешнего. Эти детали особенно заметны тем, кто помнит, как выглядели продукты в середине 90-х.

Музыка из будущего: саундтрек с сюрпризом

Музыка из 1998 года в сериале про 1996-й: как создатели «Аутсорса» запутались во времени. Фото © Сериал «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров / Kinopoisk

Создатели сериала, кажется, немного запутались в датах. События «Аутсорса» разворачиваются в 1996 году — и этот факт нужно помнить, разбирая нестыковки. На свадьбе одного из героев звучит знаменитый «Владимирский централ» Михаила Круга. Атмосферно? Безусловно. Исторически достоверно? Увы, нет. Песня была выпущена только в 1998 году, так что гости на экране слушают хит, который ещё не существует. Видимо, тамада на этой свадьбе обладал даром предвидения.