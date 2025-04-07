«Машина времени» на Камчатке: 7 киноляпов сериала «Аутсорс», которые вы пропустили
Мимо вашего внимания наверняка прошли временные парадоксы и географические ошибки хитового сериала с Иваном Янковским. Life.ru собрал все киноляпы «Аутсорса», из-за которых камчатцы схватились за голову.
Мало какой российский сериал в последнее время вызывал столько обсуждений, как «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли. История про надзирателя в камчатской колонии для смертников середины 90-х захватывает с первых минут. Но даже в самых громких проектах не обходится без ошибок. Мы собрали целую коллекцию киноляпов, которые могли ускользнуть от вашего внимания.
Документальные несоответствия: трудовые книжки из будущего
Трудовая книжка из будущего: все хронологические ошибки сериала «Аутсорс». Фото © Сериал «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров / Kinopoisk
Мелочи часто выдают огрехи сценаристов и реквизиторов. В первой серии Константину выдают трудовую книжку серого цвета с гербом Российской Федерации. Но такой дизайн появился только в 2004 году, а в 90-е все трудовые были тёмно-зелёного цвета. Детали, которые заметны только внимательным зрителям или тем, кто начинал карьеру в те годы.
На дверях камер можно увидеть надпись «Пожизненно»
Пожизненное заключение в 1996 году: исторические несоответствия в нашумевшем сериале. Фото © Сериал «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров / Kinopoisk
Серьёзная ошибка, учитывая, что действие происходит в 1996 году, когда ещё применялась смертная казнь, а о пожизненном заключении речи не шло. К тому же на вывеске прокуратуры написано «город Елизав» вместо правильного «Елизово» — не самый приятный сюрприз для жителей Камчатки.
А с машиной что?
От чистой машины до разбитой за одну секунду: нелепые киноляпы «Аутсорса». Фото © Сериал «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров / Kinopoisk
В одной из сцен чистая машина заезжает в туннель, а выезжает уже грязная и с помятым бампером. Что же произошло внутри этого загадочного туннеля? Волшебное превращение осталось за кадром, но не укрылось от зорких глаз аудитории.
Профессиональные несостыковки: субординация
Сержанты без начальства: как в «Аутсорсе» нарушили всю тюремную иерархию. Фото © Сериал «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров / Kinopoisk
Сценаристы допустили серьёзные ошибки в изображении служебной иерархии. В сериале начальник тюрьмы в звании подполковника напрямую общается с надзирателями-сержантами, минуя офицеров среднего звена. В реальной структуре МВД или ФСИН это практически невозможно — должен быть промежуточный руководитель хотя бы в звании прапорщика.
Форма сотрудников тоже вызывает вопросы
Неправильная форма сотрудников тюрьмы: казусы сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским. Фото © Сериал «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров / Kinopoisk
Одежда начальника колонии больше напоминает военный мундир, а не форму сотрудника МВД того времени. К тому же по сценарию колония подчиняется МВД, хотя в реальности исправительные учреждения находились в ведении Главного управления исполнения наказаний Минюста России.
Современный «Доширак» на прилавках
Фото © Сериал «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров / Kinopoisk
В ларьке на Камчатке 1996 года можно разглядеть современные упаковки продуктов. Да, «Доширак» был популярен в те годы, но его дизайн сильно отличался от нынешнего. Эти детали особенно заметны тем, кто помнит, как выглядели продукты в середине 90-х.
Музыка из будущего: саундтрек с сюрпризом
Музыка из 1998 года в сериале про 1996-й: как создатели «Аутсорса» запутались во времени. Фото © Сериал «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров / Kinopoisk
Создатели сериала, кажется, немного запутались в датах. События «Аутсорса» разворачиваются в 1996 году — и этот факт нужно помнить, разбирая нестыковки. На свадьбе одного из героев звучит знаменитый «Владимирский централ» Михаила Круга. Атмосферно? Безусловно. Исторически достоверно? Увы, нет. Песня была выпущена только в 1998 году, так что гости на экране слушают хит, который ещё не существует. Видимо, тамада на этой свадьбе обладал даром предвидения.
Несмотря на все эти неточности, «Аутсорс» остаётся одним из самых обсуждаемых сериалов сезона. Иногда киноляпы даже добавляют шарма — они становятся поводом для дискуссий и позволяют зрителям почувствовать себя настоящими детективами. А вы заметили что-то ещё? Делитесь своими находками! А если любите отечественный кинематограф — обязательно пройдите тест по сладким парочкам из СССР, которыми восхищались все. Сможете отгадать, из каких они фильмов?