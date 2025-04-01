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1 апреля, 15:22

Меньшова обвинила в циничности создателей ремейка фильма «Москва слезам не верит»

Меньшова: Ремейк фильма «Москва слезам не верит» делают из-за жажды денег

Актриса Юлия Меньшова с опаской смотрит на планы режиссёра Жоры Крыжовникова сделать ремейк оскароносной картины её отца Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Сама идея ремейков телеведущую никак не впечатляет, сообщила она в беседе с kp.ru.

По словам Меньшовой, ей очень бы не хотелось, чтобы фильм Крыжовникова получил такое же название, как и оригинальная картина, однако, по её информации, ремейк будет называться именно «Москва слезам не верит».

Дочь прославленного режиссёра обвинила команду Крыжовникова в том, что их творчество мотивировано исключительно порывом заработать побольше денег, используя культовый статус оригинального фильма.

«Хотя они всячески делают вид, что очень вежливы, раскланиваются и так далее, но на самом деле руководствуются абсолютно циничными коммерческими интересами», – утверждает актриса.

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Тест: Насколько хорошо вы знаете Катерину из «Москвы слезам не верит» — 100% наберут лишь столичники

Зритель всё-таки голосует рублём. Остаётся надеяться, что ремейк будет действительно качественным и удовлетворит самые корыстные и циничные интересы своих создателей. Ранее Life.ru рассказывал, что в ремейке «Москва слезам не верит» сюжет расскажет о трёх подругах, которые перебрались в столицу в начале 2000-х годов.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/juliavmenshova

Владимир Озеров
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