Меньшова обвинила в циничности создателей ремейка фильма «Москва слезам не верит»

Актриса Юлия Меньшова с опаской смотрит на планы режиссёра Жоры Крыжовникова сделать ремейк оскароносной картины её отца Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Сама идея ремейков телеведущую никак не впечатляет, сообщила она в беседе с kp.ru.

По словам Меньшовой, ей очень бы не хотелось, чтобы фильм Крыжовникова получил такое же название, как и оригинальная картина, однако, по её информации, ремейк будет называться именно «Москва слезам не верит».

Дочь прославленного режиссёра обвинила команду Крыжовникова в том, что их творчество мотивировано исключительно порывом заработать побольше денег, используя культовый статус оригинального фильма.

«Хотя они всячески делают вид, что очень вежливы, раскланиваются и так далее, но на самом деле руководствуются абсолютно циничными коммерческими интересами», – утверждает актриса.