Певица Селена Гомес похвасталась помолвкой с продюсером Бенни Бланко

Избранник Гомес не только успешный музыкальный продюсер, но и талантливый автор песен. На его счету такие хиты, как Teenage Dream Кэти Перри и Moves Like Jagger группы Maroon 5. С Селеной его связывает многолетнее сотрудничество, начавшееся около восьми лет назад. Бланко помог Гомес в создании нескольких треков, включая Same Old Love и Kill Em With Kindness.