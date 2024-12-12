Певица Селена Гомес похвасталась помолвкой с продюсером Бенни Бланко

Американская певица и актриса Селена Гомес объявила о своей помолвке с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Радостной новостью звезда поделилась в социальных сетях.

Селена опубликовала в своём аккаунте серию романтичных фотографий с возлюбленным. На снимках 32-летняя Гомес демонстрирует роскошное помолвочное кольцо, а 36-летний Бланко обнимает и целует свою невесту. «Вечность начинается сейчас», — лаконично подписала кадры звезда.

Для того, чтобы сделать Гомес предложение Бланко выбрал не самое классическое кольцо. Его украшает огромный бриллиант в огранке «Маркиз». Символ своих намерений музыкальный продюсер вручил во время романтического пикника.

После объявления о помолвке пара получила массу поздравлений от друзей и коллег. Под постом отметились Карди Би, Дженнифер Энистон и Тейлор Свифт. Новоиспечённый жених в свою очередь не упустил возможность назвать Селену своей женой в комментариях.

Селена Гомес и Бенни Бланко встречаются с июня 2023 года. Правда о своих отношениях с продюсером певица публично сообщила только в декабре. Несмотря на критику некоторых фанатов, Гомес и Бланко продолжают радовать своих поклонников счастливыми моментами.

Избранник Гомес не только успешный музыкальный продюсер, но и талантливый автор песен. На его счету такие хиты, как Teenage Dream Кэти Перри и Moves Like Jagger группы Maroon 5. С Селеной его связывает многолетнее сотрудничество, начавшееся около восьми лет назад. Бланко помог Гомес в создании нескольких треков, включая Same Old Love и Kill Em With Kindness.