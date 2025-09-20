Стало известно, почему дочь Игоря Николаева учится с ребятами без iPhone 16 и знаменитых пап

Композитор Игорь Николаев и его супруга певица Юлия Проскурякова отдали дочку Веронику в обычную школу в Москве, чтобы девочка «дружила с разными детьми». Об этом Юлия рассказала сама на шоу «Ваша Наташа», которое ведёт Наталья Подольская.

Проскурякова с дочкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ uliaveronika

Игорь Николаев с женой и дочкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ uliaveronika

«Мне бы хотелось, чтобы Вероника видела разных людей и дружила с разными детьми. И не только с теми, у кого есть 16-й айфон и знаменитый папа», — пояснила артистка.

По её словам, очень важно воспитать ребёнка в обычной среде, где человека ценят не за достижения звёздных родителей. Проскурякова отметила, что вместе с мужем хотели приобщить Веронику к простой школьной жизни. Сейчас девочка посещает праздники, ярмарки, дополнительные занятия в самом учебном заведении, а также участвует в благотворительных мероприятиях вместе с другими учениками.