20 сентября, 14:21

Стало известно, почему дочь Игоря Николаева учится с ребятами без iPhone 16 и знаменитых пап

Жена Игоря Николаева объяснила, почему отправила дочку в обычную школу в Москве

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Композитор Игорь Николаев и его супруга певица Юлия Проскурякова отдали дочку Веронику в обычную школу в Москве, чтобы девочка «дружила с разными детьми». Об этом Юлия рассказала сама на шоу «Ваша Наташа», которое ведёт Наталья Подольская.

Проскурякова с дочкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ uliaveronika

Игорь Николаев с женой и дочкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ uliaveronika

«Мне бы хотелось, чтобы Вероника видела разных людей и дружила с разными детьми. И не только с теми, у кого есть 16-й айфон и знаменитый папа», — пояснила артистка.

По её словам, очень важно воспитать ребёнка в обычной среде, где человека ценят не за достижения звёздных родителей. Проскурякова отметила, что вместе с мужем хотели приобщить Веронику к простой школьной жизни. Сейчас девочка посещает праздники, ярмарки, дополнительные занятия в самом учебном заведении, а также участвует в благотворительных мероприятиях вместе с другими учениками.

Ранее Life.ru писал, что несмотря на то, что Игорь Николаев уже давно развёлся с певицей Наташей Королёвой, многие поклонники до сих пор сравнивают его экс-супругу с нынешней женой Юлией Проскуряковой. Ей подобные сравнения уже порядком надоели. Юлия отметила в интервью Наталье Подольской, что на момент их знакомства Николаев был давно разведён и уже не страдал по своей прежней супруге.

