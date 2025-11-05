«Полвека на экранах»: Первый канал трогательно почтил память Юрия Николаева

В эфире Первого канала почтили память телеведущего Юрия Николаева, который умер после долгой борьбы с онкологией. Об этом сообщили в некрологе, прозвучавшем в программе.

В прощальном слове отметили, что Николаев посвятил телевидению почти пять десятилетий и стал настоящим символом экрана — обаятельным, элегантным, остроумным. Зрители помнят его проекты и манеру вести эфир, благодаря которым он стал любимцем нескольких поколений.

Народный артист России Юрий Николаев скончался 4 ноября в возрасте 76 лет. Причиной смерти стал рецидив онкологического заболевания. Врачи обнаружили в лёгких телеведущего новые опухоли. В декабре ему исполнилось бы 77 лет.