5 ноября, 09:00

«Полвека на экранах»: Первый канал трогательно почтил память Юрия Николаева

В эфире Первого канала почтили память Юрия Николаева

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В эфире Первого канала почтили память телеведущего Юрия Николаева, который умер после долгой борьбы с онкологией. Об этом сообщили в некрологе, прозвучавшем в программе.

В прощальном слове отметили, что Николаев посвятил телевидению почти пять десятилетий и стал настоящим символом экрана — обаятельным, элегантным, остроумным. Зрители помнят его проекты и манеру вести эфир, благодаря которым он стал любимцем нескольких поколений.

«‎Увы, не удалось»: Стало известно, о чём Юрий Николаев втайне мечтал до самой смерти
Народный артист России Юрий Николаев скончался 4 ноября в возрасте 76 лет. Причиной смерти стал рецидив онкологического заболевания. Врачи обнаружили в лёгких телеведущего новые опухоли. В декабре ему исполнилось бы 77 лет.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

