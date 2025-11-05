Певицу Алексу оштрафовали на 1 миллион рублей

Известная певица Александра Чвикова (Алекса) столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами, получив судебный штраф на сумму свыше миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на материалы судебного производства.

В феврале 2024 года Чвикова взяла кредит на развитие бизнеса под 3,99% с полугодовым сроком погашения, но к лету прекратила платежи. Задолженность выросла до 1,24 миллиона рублей, включая тело кредита, проценты и неустойку.

Суд обязал блогерку выплатить полную сумму долга плюс 62 тысячи рублей государственной пошлины после того, как она проигнорировала требования банка и не явилась на заседание. Параллельно финансовые трудности возникли и у её супруга Вячеслава Дайчева, который ранее был включён в список налоговых должников за неуплату 1,7 миллиона рублей.

