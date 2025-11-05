Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

5 ноября, 05:50

Алла Пугачёва рискует потерять свой товарный знак «Кристина»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alla_orfey

В апреле 2026 года может истечь охрана товарного знака «Кристина», принадлежащего проживающей за пределами России певицы Алле Пугачёвой. Об этом свидетельствует информация из базы Роспатента.

Знак «Кристина» впервые зарегистрировали в 1997 году. Права неоднократно продлевались, последняя запись в госреестре датирована 2016 годом: охрана установлена до 25 апреля 2026-го. Если правообладатель не подаст заявку на продление заблаговременно, исключительное право прекратится.

У Пугачёвой есть дочь — певица и актриса Кристина Орбакайте, что добавляет бренду узнаваемости. Под маркой «Кристина» в России могут выпускаться и продаваться широкий спектр товаров: одежда, головные уборы, игрушки, напитки (включая алкоголь), табачная продукция и иной ассортимент.

Кроме товарной группы, регистрация охватывает и услуги, среди которых организация досуга, путешествия, а также образовательные предложения.

Ранее Life.ru сообщал, что Алла Пугачёва приобрела в Болгарии виллу в закрытом посёлке стоимостью около €500 тыс. При сделке не присутствовала ни сама Примадонна, ни её не безызвестный муж. Площадь их нового жилья составляет 230 квадратных метров.

