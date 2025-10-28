Кочующая по миру Алла Пугачёва купила виллу в Болгарии за €500 тысяч

Зарубежные СМИ сообщили, что Алла Пугачёва через посредников купила в Болгарии роскошную виллу стоимостью около €500 тыс. Блогер и общественник Вадим Манукян рассказал «Абзацу», зачем скитающейся по миру Примадонне понадобилось новое прибежище.

Уточняется, что новый дом расположен в закрытом комплексе на окраине Софии у подножия Витоша. Сделка якобы прошла инкогнито, без личного присутствия супругов, а виллу выбрали по проекту, не осматривая её на месте.

«Болгария недавно полностью вошла в Шенгенскую зону. С болгарским паспортом легче пересекать границу. Думаю, Алла Пугачёва и Максим Галкин* решили там окончательно осесть. Они постоянно куда-то переезжают», — сказал Манукян.

Он также предположил, что артисты инвестируют там, где живут сейчас, и не исключил возможные сделки и в других странах, если те будут экономически выгодны.

Ранее Life.ru рассказывал, что дети Галкина* и Пугачёвой могут так и не получить в своей жизни российские паспорта. Зато у них есть израильское гражданство, которое обязывает юных Гарри и Лизу отслужить в армии по 2,6 и 2 года соответственно.

