«Принесла себя в жертву»: Звезда сериала «Счастливы вместе» высказалась об отъезде Пугачёвой из России

Актриса Наталья Бочкарёва выразила мнение, что певице Алле Пугачёвой было непросто оказаться на перепутье между чувством к стране и верностью мужу Максиму Галкину*, выступившему против России. Данное заявление звезда сериала «Счастливы вместе» сделала в рамках авторского подкаста «Сорян, это подкаст» журналиста Сурена Каграманова.

«Она вынуждена заниматься этими политическими историями, которые сделал её супруг. Я понимаю, что ей было сложно. Что выбрать — страну или семью? У тебя, например, муж враг народа. Ты в Москве с детьми. Ради России развестись с ним? Она старше, мудрее, и, наверное, отчасти принесла себя в жертву. Это сложная история, я бы не хотела никого судить. Не знаю, как я бы повела себя в этой истории», — сказала Бочкарёва.

Отвечая на вопрос об уехавших артистах и иноагентах, Бочкарёва подчеркнула своё глубокое уважение к творческому наследию Пугачёвой. Она назвала певицу великой женщиной и национальным достоянием, отметив её значительный вклад в культуру страны. При этом актриса обратила внимание, что многие в начале СВО не до конца осознавали серьёзность последствий своих публичных заявлений.

Бочкарёва подчеркнула, что не хочет никого осуждать, но также высказалась на тему тех, кто покинул страну. Актриса не испытывает сожаления по поводу отъезда некоторых знаменитостей. По её словам, если человек ощущает неприязнь к собственной стране, то пусть уезжает, так, вероятнее, будет даже правильнее.

Ранее недавнее интервью Аллы Пугачёвой прокомментировал певец Шура. По его словам, он любит певицу и уважает её. Он также отметил важность свободы выражения мнений, и что у каждого человека есть такое право. Всё остальное, сказал артист, это реакция людей как жителей России.

