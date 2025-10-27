Россия и США
Регион
27 октября, 11:36

Неугомонный ветеран Афганистана в шестой раз подал иск к Пугачёвой

Обложка © Андрей Епихин/ТАСС

Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв вновь подал в суд на певицу Аллу Пугачеву, требуя компенсацию в размере 1,5 миллиарда рублей. Это уже шестая попытка добиться рассмотрения его иска, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Новая жалоба зарегистрирована в Пресненском суде Москвы. Ранее аналогичные иски Трещёва отклонили четыре разных суда, один из них — дважды.Поводом для обращения стало интервью Пугачёвой, опубликованное 10 сентября на YouTube-канале «Скажи Гордеевой»* (владелица канала Катерина Гордеева признана иноагентом). По словам ветерана, он воспринял слова певицы как оскорбительные лично и подал иск о защите чести и достоинства.

Аллу Пугачёву хотят лишить звания народной артистки из-за оправдания терроризма

Трещёв утверждает, что в интервью Пугачёва «порочила честь президента, сомневалась в правильности его решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы», а также «высказывалась в поддержку Джохара Дудаева».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Марина Фещенко
