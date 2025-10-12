Валдайский форум
12 октября, 09:30

Дети Галкина* и Пугачёвой могут остаться без паспортов РФ, но пойдут служить в ЦАХАЛ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Дети певицы Аллы Пугачёвой и артиста Максима Галкина* — 12‑летние Лиза и Гарри — могут остаться без российских паспортов, поскольку в их свидетельствах о рождении отсутствует обязательная теперь отметка о гражданстве РФ. Это требование появилось после переезда семьи в Израиль и закреплено законом от 26 октября 2023 года, сообщает Mash.

По новым правилам у всех несовершеннолетних до 14 лет в свидетельстве должна стоять пометка о российском гражданстве. Без неё невозможно оформить загранпаспорт, зарегистрироваться по месту жительства, получить внутренний паспорт в будущем и даже покинуть страну. Чтобы восстановить статус, нужно подтвердить гражданство лично в России через МВД или через российское консульство за рубежом — при участии родителей.

Сейчас двойняшки являются гражданами Израиля, где с 16 лет встают на воинский учёт. Гарри придётся служить 2,6 года, Лизе — 2 года. Уклонение от призыва в Израиле считается преступлением, и простое проживание за границей от ответственности не избавляет.

Странное равнодушие Галкина* во время прогулки с Пугачёвой на Кипре удивило местных
Ранее в России предложили уже наконец лишить пенсионных выплат Аллу Пугачёву. Общественники подчёркивают, что артисты, сбежавшие из своей страны, не должны получать от неё никаких финансовых выгод.

* Включён в списки иностранных агентов Минюста России.

