Стало известно, почему Пугачёва и Галкин* променяли Кипр на Болгарию

Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин* планируют окончательно переехать в Болгарию после приобретения там элитной недвижимости. Звёздная чета купила виллу в закрытом коттеджном посёлке за 530 тысяч евро (около 49 миллионов рублей), что значительно скромнее их кипрской собственности стоимостью 350 миллионов рублей.

Сделка была проведена в режиме полной конфиденциальности — без личного участия знаменитостей, однако им пришлось предоставить болгарским властям полный пакет документов, подтверждающих легальное происхождение денежных средств. Согласно данным Mash, к переезду супругов подтолкнули публикации об их дорогостоящая недвижимости в Лимассоле, после чего пара начала активные поиски нового места жительства.

Приобретённая вилла площадью 230 квадратных метров с прилегающей территорией в 220 м² расположена в эксклюзивном комплексе на южном склоне Приплата. Посёлок предлагает максимальную изоляцию и безопасность: круглосуточное видеонаблюдение, контролируемый доступ и высокие заборы, обеспечивающие полную приватность. При этом до центра столицы можно добраться всего за 10 минут на автомобиле.

Для юридического оформления сделки супруги создали болгарскую компанию, на которую будет зарегистрирована земля, тогда как сам дом оформляется на физическое лицо. Первый визит на новую виллу может состояться в марте 2026 года в рамках запланированного концерта Галкина* в Софии.

Ранее Life.ru сообщал, что будущее гражданство детей Галкина* и Пугачёвой в России остается под вопросом. Вместо этого, Гарри и Лиза, имея израильское гражданство, будут обязаны пройти военную службу: 2 года 6 месяцев для Гарри и 2 года для Лизы.

