Певица Алекса не стала скрывать причины развода с фитнес-тренером Дайчевым

Певица Алекса впервые откровенно рассказала, почему её шестилетний брак с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым распался. В личном обращении к поклонникам артистка подчеркнула, что решение о разрыве они приняли вместе и сохранили тёплые отношения.

«Хочу внести ясность, так как многие строят свои догадки. Никто никого не бросал. У нас была своя история любви, благодаря которой появилась наша любимая доченька Адриана. Это решение далось нам обоим непросто, но мы приняли его вместе и остались в прекрасных отношениях», — написала певица.

Алекса отметила, что годы, проведённые с Дайчевым, стали важным этапом в её жизни.

«Между нами прекрасные отношения. Мы остаёмся родителями Адрианы и всегда будем рядом с ней. Не стоит додумывать или оскорблять нашу историю — прошу отнестись с уважением», — добавила она.

Певица поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что грустит не из-за конфликта, а из-за завершения «красивой истории любви».

Отношения Алексы и Дайчева длились шесть лет. Пара познакомилась, когда тренер ещё был в отношениях с танцовщицей Александрой Сивковой, которая на тот момент находилась на седьмом месяце беременности. Позже Сивкова родила сына, а Дайчев построил новую семью с Алексой, в которой у пары родилась дочь.