Гонорары на миллионы, а алименты на копейки: Звёздные отцы, решившие, что дети им не по карману Оглавление Тимур Родригез: Алименты по-соседски Павел Прилучный: Судья дал «скидку» Ивлев и долг в 19 млн: Заплатил, только когда прижали Андрей Аршавин: Карьера закончилась, а дети остались Алименты от Мамаева: 14 тысяч на дочь Завсегдатаем судебной хроники стал Павел Прилучный, которому не нравится размер его алиментов, хотя его заработкам позавидуют и миллионеры. И он такой не единственный из российских звёзд. Life.ru собрал знаменитостей, кто решил урезать выплаты своим детям. 24 октября, 22:05 Аршавин, Родригес, Прилучный — какие известные мужчины судились за алименты. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Егор Алеев, Артём Геодакян, Вадим Тараканов, © Freepik / ededchechine

Известные артисты и спортсмены регулярно оказываются в центре скандалов, связанных с финансовыми обязательствами перед собственными детьми. Расскажем подробности самых громких судебных процессов.

Тимур Родригез: Алименты по-соседски

Тимур Родригес судился с бывшей женой за алименты на детей. Фото © РИА «Новости» / Максим Блинов

Известный певец и шоумен Тимур Родригез в 2023 году развёлся с Анной Девочкиной после 16 лет брака. Вскоре после расставания его спутницей стала актриса Екатерина Кабак. Хотя супруги смогли расстаться достаточно спокойно, впереди их ждёт судебное разбирательство. Оказалось, что Тимур намерен уменьшить размер алиментов, выплачиваемых двум общим детям — 16-летнему Мигелю и 12-летнему Даниэлю. Родригез обратился в суд с двумя исковыми заявлениями против своей бывшей жены. Издание Starhit сообщило, что до развода бывшие возлюбленные подписали специальное соглашение об алиментах. Согласно этому договору, певец обязался ежемесячно платить значительную сумму: 1,5 млн рублей на обеспечение детей и примерно полмиллиона рублей на личные расходы Анны, включая оплату её отдыха.

Теперь же артист настаивает на уменьшении выплат своей первой семье до 500 тысяч рублей в месяц, мотивируя своё решение тем, что больше не способен нести такую финансовую нагрузку. Тем не менее он продолжает активно исполнять обязанности отца: часто встречается с детьми, покупает им подарки, водит в рестораны и планирует обеспечивать их образование в дальнейшем.

Павел Прилучный: Судья дал «скидку»

Павел Прилучный судится с Агатой Муцениеце за алименты на общих детей. Фото © РИА «Новости» / Илья Питалев

Актёры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись в 2020 году, но до сих пор продолжают судиться из-за детей и выяснять отношения. Ранее Муцениеце через суд требовала увеличить размер алиментов на их двоих детей: сына Тимофея и дочь Мию, но проиграла дело.

Актёр же подал иск, чтобы уменьшить официальные выплаты своим детям от первого брака, и Московский городской суд удовлетворил требования Прилучного. Павлу удалось сократить размеры алиментов десятикратно. Мажор теперь платит фиксированную сумму в размере 100 тысяч рублей. Между тем гонорары за его участие в одном съёмочном дне составляют приблизительно 3–3,5 миллиона рублей.

Ивлев и долг в 19 млн: Заплатил, только когда прижали

Константин Ивлев пытался снизить алименты на дочь. Фото © РИА «Новости» / Максим Блинов

Известный шеф-повар и владелец ресторанов Константин Ивлев тоже попытался сократить размер алиментов на 11-летнюю дочь Марусю от первого брака. О произошедшем рассказала бывшая жена знаменитого ведущего, Мария. Она заявила, что Ивлев намеренно занизил уровень своего официального заработка, представив суду справку, согласно которой его годовой доход составляет всего пару миллионов рублей. Это привело к тому, что Мария была вынуждена обратиться в судебные органы для защиты интересов дочери.

К тому же Константин часто нарушает изначальную договорённость между бывшими супругами. В результате женщине приходится регулярно подавать жалобы судебным исполнителям, вычисляющим задолженность, и подавать иски в суд. Ивлев даже успел накопить долг почти в 19 миллионов рублей, но быстро погасил его, когда скандал привлёк внимание СМИ.

Теперь же судьба второго ребёнка Константина также становится предметом судебных разбирательств: в новом браке у повара родилась дочь Ника, которую он тоже обязан поддерживать материально. Совсем недавно пара объявила о своём распаде спустя четыре года совместной жизни.

Андрей Аршавин: Карьера закончилась, а дети остались

Андрей Аршавин пытается уменьшить алименты на детей от Юлии Барановской. Фото © РИА «Новости» / Григорий Сысоев

Известный российский футболист Андрей Аршавин этой осенью в очередной раз инициировал судебный процесс с целью уменьшения размера алиментов, предназначенных для трёх его детей от телеведущей Юлии Барановской — сыновей Артёма и Арсения, а также дочери Яны.

Ранее аналогичное заявление Аршавин направлял в суд в 2020 году. Тогда сумма ежемесячных выплат составляла порядка 300 тысяч рублей. Итогом разбирательства стало удовлетворение требований истца: судья принял решение пересмотреть размер алиментов, учитывая снижение уровня доходов Андрея после окончания спортивной карьеры. Таким образом, бывший игрок теперь отчисляет 3/8 от заработанного вместо прежних пятидесяти процентов. Несмотря на попытки Барановской обжаловать вердикт, ей не удалось повлиять на исход дела.

Стоит отметить, что у Аршавина шесть наследников. Самая младшая из них — дочка Ева, родившаяся в отношениях с Анной Петрушиной. Ей недавно исполнился ровно годик.

Алименты от Мамаева: 14 тысяч на дочь

Павел Мамаев судится с бывшей женой Аланой за размер алиментов. Фото © РИА «Новости» / Владимир Астапкович

Больше всего внимания привлекает ситуация с другим футболистом — Павлом Мамаевым. На содержание дочери, Алисы, рождённой от модели Аланы Мамаевой, мужчина выделяет немногим больше 14 тысяч рублей каждый месяц. Бывшая супруга утверждает, что Павел заявил о себе как о безработном, переписав активы и средства на нынешнюю жену. Помимо того, он прекратил оказывать помощь сыну Аланы от предыдущего союза, несмотря на то что ранее официально признал мальчика своим ребёнком.

Сам Мамаев неоднократно заявлял, что всегда оказывал материальную поддержку своему ребёнку. Причиной текущих финансовых трудностей, по мнению Павла, являются обстоятельства, созданные его экс-женой.

«Для моей семьи я всегда готов сделать всё возможное, важно лишь, чтобы мы могли общаться друг с другом и понимать потребности моего ребёнка», — отмечает сам Павел.

