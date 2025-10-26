Сектор Газа
26 октября, 20:29

Экс-жена Аскольда Запашного назвала его «предателем на миллион» после признания в измене

Аскольд Запашный с бывшей женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / askoldzap

Бывшая жена Аскольда Запашного Элен Райхлин резко прокомментировала признания дрессировщика о разводе и изменах. Она назвала экс-супруга «предателем» и с горечью отметила, что не ожидала такого удара от человека, с которым прожила почти 20 лет.

«Предатель на миллион… Сценарий нового кино», – написала Элен, отсылая к названию шоу «Секрет на миллион», где ее бывший супруг откровенно рассказал, как изменил жене с коллегой, родившей ему сына.

Несмотря на предательство, Райхлин призналась, что не потеряла веру в настоящую любовь: «Несмотря ни на что, я верю в преданность и искренность».

Аскольд Запашный раскрыл, что подал на развод летом – спустя 18 лет брака. Дрессировщик признал, что связь с другой женщиной разрушила семью, хотя сам он пытался сохранить отношения.

Ранее Life.ru писал, что Запашный откровенно рассказал, почему расстался с любовницей Дианой. Дрессировщик пояснил, что их отношения разрушились из-за её категорического отказа принимать его дочерей от брака с Райхлин. Несмотря на разрыв, артист продолжает общаться с Дианой ради общего сына, но называет тот период «самым сложным» в своей жизни.

