«Химия не спасёт»: Рита Дакота предрекла новый развод Соколовскому из-за его измен

Певица Рита Дакота в резкой форме ответила на высказывания новой супруги своего бывшего мужа Влада Соколовского — Ангелины Сурковой, намекнув на неидеальность их отношений. Конфликт разгорелся после эфира шоу «Ставка на любовь», где Суркова публично анализировала интимную сторону жизни предыдущего брака музыканта.

Новая любовь артиста попыталась объяснить причины измен Соколовского в первом браке. Суркова заявила, что между Дакотой и музыкантом изначально отсутствовала «химия», в отличие от их нынешних отношений. Эти откровения вызвали эмоциональную реакцию Дакоты, которая призналась, что почувствовала себя униженной публичным обсуждением своей интимной жизни.

Певица не только выразила возмущение подобными высказываниями, но и сделала прозрачный намёк на то, что в новом браке Соколовского ситуация может повторяться. По словам Дакоты, в музыкальной среде циркулируют слухи о «верности» музыканта, а внешние изменения новой супруги — похудение и пластические операции — не являются гарантией сохранения её брака.

«Я не злюсь на эту юную девочку, я очень сильно ей сочувствую. Однажды она повзрослеет, столкнется с горькой реальностью и осознает, что от измен спасает ни экстремальная худоба, ни новая пышная грудь и даже не «химия, магия и волшебство». А всего-то — выбор нравственного и порядочного мужчины в мужья. Который тебя не унижает и не предаёт», — заявила Рита.

Артистка также сообщила о своём разочаровании в попытках сохранить нормальные отношения с бывшим мужем и его новой семьёй ради их общей дочери Мии. Несмотря на многолетние усилия, Дакота пришла к выводу, что дальнейшее общение бесперспективно, и приняла решение полностью прекратить контакты.

Напомним, что певица Рита Дакота покинула Россию и перебралась в США, где сейчас проживает её семья. Известно, что Дакота неоднократно высказывалась против спецоперации и выражала поддержку Украине, а также ранее поддерживала протесты в Белоруссии. Этим летом певица объявила о приостановке своей музыкальной деятельности в России. Своё решение она объяснила запретом на выступления. Организаторы концертов, в свою очередь, утверждают, что выступления Дакоты не пользовались популярностью у публики, что приводило к их отмене из-за низкого спроса на билеты.