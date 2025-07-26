«Это разбило мне сердце»: Рита Дакота со слезами объявила о конце карьеры

Певица Рита Дакота, уехавшая с семьёй за рубеж после начала СВО, объявила о завершении своей музыкальной карьеры в России, так как ей здесь якобы запрещают выступать. Она записала слёзное видео и разместила его в соцсети.

Дакота рассказала о «запрете» выступать в РФ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ritadakota

«Мне больше нельзя выступать в России. Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества это стойко принять. Это разбило мне сердце. Я потеряла самое главное, что было в моей жизни, как у творца: свою миссию, цель, смысл жизни, возможность служить людям», — рыдает артистка.

Она добавила, что ей будет тяжело «не свихнуться от боли» в ближайшие годы. По словам Дакоты, запрет на её концерты в России появился давно, однако певица молчала и не говорила об этом фанатам, боясь нарваться на хейт. Сейчас она решилась излить душу и поблагодарила своих поклонников за поддержку. Дакота уехала из России в начале СВО, её семья проживает в США. Певица не раз критиковала спецоперацию, выдавала проукраинские лозунги, а ранее также поддерживала протесты в Белоруссии и намекала на необходимость госпереворота в Минске, откуда она родом. Официально никакого запрета на концерты Дакоты нет, однако её концерты часто отменялись из-за низкого спроса, утверждали организаторы.