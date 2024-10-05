Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 08:36

«Не бедная»: Как Рита Дакота зарабатывает на жизнь без концертов в России

Продюсер Дворцов объяснил, на чём Рита Дакота зарабатывает без концертов в РФ

Рита Дакота. Обложка © Telegram / Рита Дакота

Рита Дакота. Обложка © Telegram / Рита Дакота

Уже год певица Рита Дакота не даёт концертов в России и не даже не появляется в нашей стране. Продюсер Сергей Дворцов уверен, что для хорошей жизни ей и вовсе не нужно выступать. По его словам, артистка зарабатывает на жизнь благодаря заграничному бизнесу.

«У неё за границей свой бизнес, поэтому я не исключу, что на эти деньги она и живёт. Ей гастрольный график не нужен, концерты ей тоже не нужны. У неё непростая семья, не бедная. Рита может в принципе даже и концерты не давать», — отметил собеседник портала «Страсти».

Также продюсер подчеркнул, что раньше Рита Дакота получала неплохие гонорары за концерты в России. В среднем она зарабатывала до двух миллионов рублей за выступление, однако ценник мог вырасти и до четырёх.

Священник словами Христа вступился за Риту Дакоту из-за хейта за венчание в храме "голой"
Священник словами Христа вступился за Риту Дакоту из-за хейта за венчание в храме "голой"

Кстати, недавно Рита Дакота чуть не стала жертвой мошенников. Её пытались обмануть при покупке виллы на Бали в запрещённой зоне.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Рита Дакота
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров