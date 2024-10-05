«Не бедная»: Как Рита Дакота зарабатывает на жизнь без концертов в России

Уже год певица Рита Дакота не даёт концертов в России и не даже не появляется в нашей стране. Продюсер Сергей Дворцов уверен, что для хорошей жизни ей и вовсе не нужно выступать. По его словам, артистка зарабатывает на жизнь благодаря заграничному бизнесу.

«У неё за границей свой бизнес, поэтому я не исключу, что на эти деньги она и живёт. Ей гастрольный график не нужен, концерты ей тоже не нужны. У неё непростая семья, не бедная. Рита может в принципе даже и концерты не давать», — отметил собеседник портала «Страсти».

Также продюсер подчеркнул, что раньше Рита Дакота получала неплохие гонорары за концерты в России. В среднем она зарабатывала до двух миллионов рублей за выступление, однако ценник мог вырасти и до четырёх.