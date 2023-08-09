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9 августа, 14:35

Священник словами Христа вступился за Риту Дакоту из-за хейта за венчание в храме "голой"

Священник Островский не увидел греха в том, что Рита Дакота была "голая" в храме

<p>Рита Дакота с мужем. Фото © t.me / <a href="https://t.me/ritadakotatelega/3035" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Рита Дакота</a></p>

Рита Дакота с мужем. Фото © t.me / Рита Дакота

Окружающие просто позавидовали певице Рите Дакоте, обвенчавшейся с мужем в Грузии, поэтому придрались к её слишком откровенному платью. Об этом Лайфу сказал священник Павел Островский, комментируя глубокое декольте артистки во время венчания в храме.

"Я могу сказать только своё мнение, то, что ребята расписались, повенчались, — это прекрасно. То, что начинают придираться к тому, что платье не нравится, — ну, мне кажется, надо меньше завидовать просто, меньше рассматривать чужих жён", поделился он мнением.

Всем критикующим священник предложил вспомнить слова Христа, что добрый человек из доброго сокровища сердца всегда выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца выносит только злое. "Или, как говорили в простонародье, свинья везде грязь найдёт", — иронично заметил Островский.

Совершенно внезапно Рита Дакота выскочила замуж и подобрала для свадьбы самый отвратительный наряд, который только могла

Совершенно внезапно Рита Дакота выскочила замуж и подобрала для свадьбы самый отвратительный наряд, который только могла

Напомним, певица Рита Дакота обвенчалась с мужем Фёдором Белогаем в церкви в Тбилиси. Но пользователи в Сети возмутились слишком откровенным нарядом девушки. Разрез платья доходил прямо до талии, оголяя грудь. Артистка заявила, что священник одобрил наряд до церемонии.

Ольга Годуненко
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