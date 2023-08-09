Священник словами Христа вступился за Риту Дакоту из-за хейта за венчание в храме "голой"

Окружающие просто позавидовали певице Рите Дакоте, обвенчавшейся с мужем в Грузии, поэтому придрались к её слишком откровенному платью. Об этом Лайфу сказал священник Павел Островский, комментируя глубокое декольте артистки во время венчания в храме.

"Я могу сказать только своё мнение, то, что ребята расписались, повенчались, — это прекрасно. То, что начинают придираться к тому, что платье не нравится, — ну, мне кажется, надо меньше завидовать просто, меньше рассматривать чужих жён", — поделился он мнением.

Всем критикующим священник предложил вспомнить слова Христа, что добрый человек из доброго сокровища сердца всегда выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца выносит только злое. "Или, как говорили в простонародье, свинья везде грязь найдёт", — иронично заметил Островский.