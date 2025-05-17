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17 мая, 03:00

Хирург дала шанс Рите Дакоте, которая месяцами плачет из-за неудачной пластики лица

Хирург Алиева: Неудачную пластику на лице Риты Дакоты можно исправить

Рита Дакота. Обложка © Telegram / ritadakotatelega

Рита Дакота. Обложка © Telegram / ritadakotatelega

Певица Рита Дакота, недавно признавшаяся в неудачной пластической операции, возможно, ещё не потеряла надежду восстановить красоту лица. Эксперт в области пластической хирургии Дженнет Алиева прокомментировала ситуацию в беседе с Life.ru, заверив, что исправить ошибки горе-мастера вполне реально.

По поводу пластической операции у Риты Дакоты хочется сказать, что повторная операция намного сложнее, чем первичная. Сложность заключается в том, что при повторных операциях остаются рубцы после первой операции, с которыми сложнее работать, нежели с нетронутым материалом, скажем так. Но ситуацию исправить можно.

Дженнет Алиева

Пластический хирург

По поводу пластической операции у Риты Дакоты хочется сказать, что повторная операция намного сложнее, чем первичная. Сложность заключается в том, что при повторных операциях остаются рубцы после первой операции, с которыми сложнее работать, нежели с нетронутым материалом, скажем так. Но ситуацию исправить можно.
По поводу пластической операции у Риты Дакоты хочется сказать, что повторная операция намного сложнее, чем первичная. Сложность заключается в том, что при повторных операциях остаются рубцы после первой операции, с которыми сложнее работать, нежели с нетронутым материалом, скажем так. Но ситуацию исправить можно.

Хирург подчеркнула, что в случае Риты Дакоты, вероятно, стоит ограничиться коррекцией области вокруг глаз. Алиева считает, что можно провести повторную круговую блефаропластику, не затрагивая брови и лоб. Эксперт уверена, что таким образом можно исправить асимметрию лица певицы.

Рита Дакота после неудачной пластики. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ritadakota

Рита Дакота после неудачной пластики. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ritadakota

«И по поводу вот этого мешка под левым глазом, это либо грыжа, которую не добрали, либо неудачный липофилинг. С ним тоже спокойно можно поработать. Если это грыжа, то при блефаропластике можно спокойно удалить. А если это липофилинг и остался жир, то его можно липосакционным способом извлечь и всё. То есть какой-то там суперсложной операции не требуется для коррекции вот этих вот, скажем так, неидеальных фрагментов, неидеальных моментов после первой операции», – подытожила хирург.

Накануне Рита Дакота откровенно рассказала о неудачной пластической операции по коррекции век. Певица призналась, что пожалела о хирургическом вмешательстве и теперь испытывает серьёзный дискомфорт. По словам артистки, неудачная операция привела к тому, что ей пришлось отменить съёмки и стараться избегать выхода из дома без солнцезащитных очков.

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Ранее Life.ru писал, как Дакота зарабатывает на жизнь без концертов в России. Продюсер раскрыл, что у певицы «непростая семья» и бизнес за границей.

Ольга Годуненко
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