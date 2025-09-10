«Это мой личный ад»: Певица Рита Дакота пожаловалась на жизнь в США

Певица Рита Дакота призналась, что жизнь в США это вовсе не сказка, как могло показаться сначала. В социальных сетях она раскрыла, что после переезда стала чувствовать себя никому не нужной.

Исполнительница столкнулась не только с бытовыми проблемами, но и с глубоким чувством одиночества и ненужности. Дакота особо подчеркнула, что никогда не планировала постоянную эмиграцию в США, назвав эту страну чрезвычайно дорогой и психологически неуютной для проживания.

«Я никогда не планировала жить в Америке, это очень дорогая и неуютная страна для жизни, где я объективно никому не нужна. Это мой личный ад», — написала певица в соцсетях.

Напомним, что Рита Дакота уехала из России в начале СВО, её семья проживает в США. Певица не раз критиковала спецоперацию, выдавала проукраинские лозунги, а ранее также поддерживала протесты в Белоруссии.

Этим летом исполнительница неожиданно заявила о прекращении своей музыкальной карьеры в России. Решение она аргументировала тем, что ей якобы запрещают выступать. Официального объявления не было, однако организаторы утверждают, что выступления пользовались низким спросом, поэтому они часто отменялись.