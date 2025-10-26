Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 октября, 18:28

Аскольд Запашный рассказал, почему ушёл от любовницы и попытался сохранить брак

Аскольд Запашный. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Аскольд Запашный признался, что расстался с любовницей из‑за её отказа принимать его детей от супруги. Об этом дрессировщик сообщил в эфире шоу «Секрет на миллион».

Он откровенно поведал, что несколько лет изменял жене Элен, с которой воспитывает двух дочерей. Параллельно у него были отношения с любовницей Дианой, у них родился сын, но появление ребёнка не спасло союз — вскоре они расстались.

«Я был на гастролях, когда Диана родила. Имя сыну придумала Диана, а я был против этого имени категорически. Аскольд Аскольдович как будто бы нарочито тем, что надо всем показать, что это сын Аскольда. И меня это раздражало», признался Запашный.

После разрыва он решил прекратить роман и попытался наладить отношения с супругой, однако брак этого испытания не выдержал, хотя официального развода не последовало. Артист добавил, что обеспечивает всех детей, включая внебрачного сына, которому дал свою фамилию без ДНК‑теста — Запашный не сомневается, что это его ребёнок.

Наши слоны: Аскольд Запашный оценил подарок Путину от Лаоса
Ранее стало известно, что известный шеф-повар Константин Ивлев и его супруга Валерия Куденкова расстались после четырёх лет брака, при этом сохранив хорошие отношения. Пара поженилась в 2021 году, венчалась тайно в Тамани, у них есть дочь. Куденкова моложе Ивлева на 19 лет. Их знакомство началось ещё во время предыдущего брака шеф-повара: первая жена инициировала развод, заявив об измене, которую Ивлев отрицал.

Юрий Лысенко
