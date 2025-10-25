Ляйсан Утяшева рассказала о разлуке с Павлом Волей на фоне слухов о разводе

Поклонники известной пары мастера спорта по художественной гимнастике и телеведущей Ляйсан Утяшевой и комика Павла Воли обеспокоены слухами о возможном разводе. Причиной для беспокойства послужил отъезд юмориста в гастрольный тур.

Утяшева успокоила аудиторию и заявила, что информация о разводе не соответствует действительности и является «фейк-ньюс».

«Нет, друзья, это фейк-ньюс, на это не надо обращать внимание. Не ведитесь на это, у нас всё хорошо, он сейчас в туре, я дома», — подчеркнула ведущая.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе уже почти 13 лет. Пара воспитывает двоих детей: 12-летнего сына Роберта и 10-летнюю дочь Софию. Помимо личной жизни, супруги успешно ведут совместное реалити-шоу.

Ранее стало известно, что модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган разводятся после 13 лет совместной жизни. Супруги подали заявление о расторжении брака, которое было оформлено 6 октября. Инициатором развода выступила Оксана.