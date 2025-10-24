Михаил Галустян раскрыл, как поддерживает связь с дочками после развода

Комик Михаил Галустян после развода с супругой продолжает активно участвовать в жизни дочерей, обеспечивая Эстеллу и Элину финансово, а также интересуюсь их творческими увлечениями. Об этом Пятому каналу рассказал сам артист, подчеркнув, что для него наследницы остаются «такими же принцессами».

Михаил Галустян рассказал, как общается с дочками после развода. Видео © Пятый канал

По словам юмориста, он регулярно переводит деньги на карманные расходы дочерям, что позволяет им покупать косметику и даже летать в Дубай на каникулы. Шоумен отметил, что не только материально поддерживает наследниц, но и внимательно следит за их развитием. Так, старшая дочь занимается актёрским мастерством, а младшая создала собственную линию одежды. А ещё отец не ограничивает свободу наследниц в соцсетях.

«Я смотрю, что они снимают, но не контролирую. А у меня есть выбор, что ли? Они всё равно будут снимать», — поделился Галустян.

Напомним, в апреле Михаил Галустян объявил о разводе. Шоумен расстался с женой Викторией после 18 лет брака. Как оказалось, семья официально распалась ещё в прошлом году, однако супруги не сразу решили поделиться этим с публикой. Позже Виктория опровергла слухи о предательстве комика.