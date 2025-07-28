Предполагаемая любовница Галустяна родила второго сына, но имя отца не назвала

Напомним, что Михаил Галустян о разводе с Викторией сообщил в конце апреля этого года, подчеркнув, что это было совместное решение. Супруги прожили в браке около 17 лет, у них растут две дочки. Предположительно, к разрыву могли привести измены Галустяна. Недавно Виктория призналась, что открыта к новым отношениям. По её словам, она ищет «взаимную и здоровую» любовь. Галустяну же приписывают роман с визажистом Миленой Шевченко. Девушке всего 26 лет. У неё уже есть один ребёнок, имя отца она не разглашает, но регулярно пишет, что никакого отношения к шоумену малыш не имеет.