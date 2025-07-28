Предполагаемая любовница Галустяна родила второго сына, но имя отца не назвала
Галустян и Шевченко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mokomillo_
Визажист Милена Шевченко, которой приписывают роман с юмористом Михаилом Галустяном, рассказала в соцсети о рождении второго сына. Она показала фотографии из роддома, малыш появился на свет 27 июля. Имя отца девушка не упомянула.
Шевченко в роддоме. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mokomillo_
Шевченко родила мальчика. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mokomillo_
«Если вы смотрите это видео, значит, я уже родила», — коротко написала Шевченко под фото.
Роды прошли в перинатальном центре в Екатеринбурге, откуда Шевченко родом. Судя по снимкам, девушка чувствует себя прекрасно и наслаждается материнством. В комментариях подписчики уже поздравили её.
Напомним, что Михаил Галустян о разводе с Викторией сообщил в конце апреля этого года, подчеркнув, что это было совместное решение. Супруги прожили в браке около 17 лет, у них растут две дочки. Предположительно, к разрыву могли привести измены Галустяна. Недавно Виктория призналась, что открыта к новым отношениям. По её словам, она ищет «взаимную и здоровую» любовь. Галустяну же приписывают роман с визажистом Миленой Шевченко. Девушке всего 26 лет. У неё уже есть один ребёнок, имя отца она не разглашает, но регулярно пишет, что никакого отношения к шоумену малыш не имеет.