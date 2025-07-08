«Хочу любви!» Галустян отреагировал на мечты бывшей жены о новом мужчине

Популярный актёр и шоумен Михаил Галустян поддержал свою бывшую жену Викторию, которая недавно выразила желание найти новую любовь. Мыслями она поделилась в день своего 39-летия в социальных сетях.

Бывшая жена Михаила Галустяна отметила своё 39-летие. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriagalustyan

Виктория опубликовала видео, в котором сообщила, что хочет здоровой и взаимной любви. При этом будущий супруг должен быть богатым, красивым и обязательно молодым.

«А ещё хочу быть сама реализована», — заявила именинница.