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Регион
8 июля, 08:30

«Хочу любви!» Галустян отреагировал на мечты бывшей жены о новом мужчине

Галустян обратился к бывшей супруге Виктории, мечтающей о новом мужчине и любви

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Популярный актёр и шоумен Михаил Галустян поддержал свою бывшую жену Викторию, которая недавно выразила желание найти новую любовь. Мыслями она поделилась в день своего 39-летия в социальных сетях.

Бывшая жена Михаила Галустяна отметила своё 39-летие. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriagalustyan

Виктория опубликовала видео, в котором сообщила, что хочет здоровой и взаимной любви. При этом будущий супруг должен быть богатым, красивым и обязательно молодым.

«А ещё хочу быть сама реализована», — заявила именинница.

Михаил Галустян, проживший с Викторией в браке 17 лет, отреагировал на её слова с пониманием и теплотой, написав в социальных сетях: «С днём рождения, красотка!», на что Виктория ответила: «Спасибо, дорогой!»

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Напомним, что Михаил Галустян о разводе с Викторией сообщил в конце апреля, подчеркнув, что это было совместное решение. Супруги прожили в браке около 17 лет. Виктория также подчеркнула, что причиной расставания не является измена со стороны Михаила.

Наталья Афонина
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