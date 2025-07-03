«Ну ягнёночек просто»: Михаил Галустян шокировал фанатов кардинальной сменой имиджа

Популярный актёр и шоумен Михаил Галустян удивил поклонников внезапным преображением. Звезда Comedy Club опубликовал в Instagram* видео, снятое в Сочи, на котором предстал в совершенно новом образе: гладко выбритым, без привычных усов и бороды.

«Ребята, а теперь самое главное, смотрите», – заинтриговал Галустян перед тем, как продемонстрировать своё новое лицо.

Михаил Галустян в новом образе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m_galustyan

Столь радикальная смена имиджа, с которым публика не видела Галустяна много лет, вызвала бурную реакцию в Сети. Сам юморист, подписавший пост «Ну ягнёночек просто!», никак не прокомментировал причины преображения.