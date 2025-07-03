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3 июля, 04:12

«Ну ягнёночек просто»: Михаил Галустян шокировал фанатов кардинальной сменой имиджа

Михаил Галустян сменил имидж, сбрив бороду и усы

Михаил Галустян с новым имиджем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m_galustyan

Михаил Галустян с новым имиджем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m_galustyan

Популярный актёр и шоумен Михаил Галустян удивил поклонников внезапным преображением. Звезда Comedy Club опубликовал в Instagram* видео, снятое в Сочи, на котором предстал в совершенно новом образе: гладко выбритым, без привычных усов и бороды.

«Ребята, а теперь самое главное, смотрите», – заинтриговал Галустян перед тем, как продемонстрировать своё новое лицо.

Михаил Галустян в новом образе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m_galustyan

Столь радикальная смена имиджа, с которым публика не видела Галустяна много лет, вызвала бурную реакцию в Сети. Сам юморист, подписавший пост «Ну ягнёночек просто!», никак не прокомментировал причины преображения.

Пользователи активно обсуждают новую внешность артиста, находя сходство с мистером Бином и предполагая, что Галустян переживает кризис среднего возраста. Некоторые связывают смену имиджа с недавним разводом Галустяна с Викторией Штефанец.

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Напомним, о своём расставании с женой Михаил объявил в конце апреля, подчеркнув, что решение было обоюдным. Супруги прожили в браке почти 17 лет. По словам Виктории, речи о предательстве шоумена не идёт.

Юния Ларсон
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