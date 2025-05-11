Бывшая жена Галустяна Виктория опровергла слухи о предательстве шоумена
Виктория и Михаил Галустяны. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Виктория Галустян прокомментировала в своих социальных сетях разрыв с Михаилом Галустяном, заявив об отсутствии обиды на бывшего мужа. Неожиданное заявление о расставании после 17 лет брака Михаил сделал в конце апреля, признавшись, что они не вместе с прошлого года.
«Мы действительно с Мишей остались в очень хороших отношениях. Большая редкость, но это про нас. Никто никого не предавал и не бросал — это совместное решение. Я благодарна за все наши годы жизни. Он хороший, порядочный и добрый мужчина. Ему сейчас самому непросто, поверьте. Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете, на фоне этих дурацких слухов о том, что он ушёл к другой. Это не так. Миша также остаётся прекрасным отцом для наших дочек», — поделилась девушка.
Певица Наталья Штурм считает, что Галустян, возможно, решил последовать примеру Евгения Петросяна, который после 33 лет совместной жизни с Еленой Степаненко разорвал брак и женился на молодой Татьяне Брухуновой. Штурм также отметила, что в современном мире институт брака переживает не лучшие времена, а любовь со временем проходит. Однако она была очень удивлена, узнав о разводе, и предполагает, что Галустян уже нашёл себе новую спутницу жизни.