Бывшая жена Галустяна Виктория опровергла слухи о предательстве шоумена

Виктория Галустян прокомментировала в своих социальных сетях разрыв с Михаилом Галустяном, заявив об отсутствии обиды на бывшего мужа. Неожиданное заявление о расставании после 17 лет брака Михаил сделал в конце апреля, признавшись, что они не вместе с прошлого года.

«Мы действительно с Мишей остались в очень хороших отношениях. Большая редкость, но это про нас. Никто никого не предавал и не бросал — это совместное решение. Я благодарна за все наши годы жизни. Он хороший, порядочный и добрый мужчина. Ему сейчас самому непросто, поверьте. Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете, на фоне этих дурацких слухов о том, что он ушёл к другой. Это не так. Миша также остаётся прекрасным отцом для наших дочек», — поделилась девушка.