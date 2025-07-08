«Подкат для тех, кому за 30»: Узбекская принцесса Тилляева не оценила ухаживаний Батрутдинова

Тимур Батрутдинов поделился своими впечатлениями о взаимодействии с «узбекской принцессой» Мариам Тилляевой в рамках шоу «Мастер игры». Во время разговора она пожаловалась юмористу на постоянную критику со стороны участников проекта: что часто сталкивается с криками и обвинениями в своей пассивности. Актёр же воспринял этот разговор, как флирт со стороны Мариам. Он решил поцеловать ей руку и начал говорить про «химию», возникшую между ними.

«Когда он поцеловал мою руку перед всеми, мне было супер дискомфортно, потому что я со всеми мальчиками общаюсь: «Эй, братаны», а он тут про химию заговорил. Для меня химия — это школьный предмет, а это, оказывается, был подкат для тех, кому за 30», — рассказала о своих впечатлениях Тилляева.

Выяснилось, что Тилляева на самом деле стремилась расположить к себе Батрутдинова и использовать его симпатию в своих интересах. Девушка призналась, что её целью было вывести Тимура на эмоции и понять, каким игроком он является. Позже между ними произошёл конфликт во время испытания, где участникам нужно было стрелять из лука в чучело того, от кого они хотят избавиться. Мишенью для Мариам стал Батрутдинов, но и Тимур не упустил возможности «задеть» восточную красавицу в ответ.

«Мне показалось с самого начала, что с ней я точно подружусь. Но беда пришла, откуда не ждали. С Мариам какая-то сложная ситуация. Либо я ей не нравлюсь, либо я ей очень не нравлюсь», — рассказал Батрутдинов.