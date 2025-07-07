Пугачёва в рваных скинни-джинсах дала волю эмоциям на пляже в Юрмале

Певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин* продолжают делиться кадрами семейного отдыха. Несмотря на то, что супруги живут на Кипре, лето они традиционно проводят в живописной Юрмале. 76-летняя Примадонна прогулялась вдоль моря в рваных облагающих джинсах и рубашке оверсайз.

Максим Галкин* показал Аллу Пугачёву в облегающих джинсах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru

На вечернюю прогулку у моря пара отправилась без двойняшек Гарри и Лизы. На видео Пугачёва шуточно пригрозила мужу за видеосъёмку.

Ранее Алла Пугачёва выложила видео, на котором Галкин* вместе с дочерью Лизой готовит яичницу. Во время съёмки артистка призналась, что у неё трясутся руки. Подписчики тут же заподозрили проблемы со здоровьем у певицы.