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7 июля, 19:05

Пугачёва в рваных скинни-джинсах дала волю эмоциям на пляже в Юрмале

76-летняч Алла Пугачёва прошлась вдоль моря в облегающих джинсах

Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru

Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru

Певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин* продолжают делиться кадрами семейного отдыха. Несмотря на то, что супруги живут на Кипре, лето они традиционно проводят в живописной Юрмале. 76-летняя Примадонна прогулялась вдоль моря в рваных облагающих джинсах и рубашке оверсайз.

Максим Галкин* показал Аллу Пугачёву в облегающих джинсах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru

На вечернюю прогулку у моря пара отправилась без двойняшек Гарри и Лизы. На видео Пугачёва шуточно пригрозила мужу за видеосъёмку.

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Ранее Алла Пугачёва выложила видео, на котором Галкин* вместе с дочерью Лизой готовит яичницу. Во время съёмки артистка призналась, что у неё трясутся руки. Подписчики тут же заподозрили проблемы со здоровьем у певицы.

* Включён в список иностранных агентов Минюста России.

Полина Никифорова
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