Актриса Екатерина Жемчужная за месяц до смерти перестала выходить на сцену

Последний месяц жизни народная артистка Екатерина Жемчужная не участвовала в спектаклях. Актриса так и не оправилась после смерти мужа.

Худрук театра «Ромэн» Николай Сергиенко в разговоре с корреспондентом Life.ru отметил, что тревога не отпускала его за несколько недель до случившегося. В конце июня он звонил артистке, но ответа не получил.

Позже выяснилось, что Жемчужная попала в больницу. По словам руководителя театра, её состояние постепенно стабилизировалось, но 3 июля звёздная пациентка скончалась в реанимации. Врачи назвали причиной оторвавшийся тромб. Актрисе было 82 года.

Самым тяжёлым ударом для неё стал уход супруга. Георгий Жемчужный умер в 2021 году после борьбы с онкологией. Совместная жизнь пары продлилась шестьдесят лет. Знакомые отмечали, что артистка часто давала волю слезам и не могла справиться с душевным опустошением.

Оставленное имущество Жемчужной перешло к дочери Ляле. В наследство вошла квартира в центре столицы, расположенная недалеко от станции «Маяковская». Имелась у семьи и дача.

Екатерина Андреевна Жемчужная (в девичестве Булдыженко) — народная артистка России (1999), выдающаяся актриса театра и кино, посвятившая всю свою жизнь искусству. С 1964 года её творческий путь был неразрывно связан с Московским музыкально-драматическим цыганским театром «Ромэн». Всесоюзную любовь актрисе принесли роли в кино, где она создала незабываемые образы цыганок: Зорицу в легендарном сериале «Вечный зов» и гадалку Карму в комедии «Карнавал». За более чем полвека на сцене и экране она исполнила десятки драматических и характерных ролей в картиках «Табор уходит в небо», «Цыганка Аза», «Кармелита», а также в спектаклях «Плясунья – дочь шатров» и «Колдовская любовь». Жизнь Екатерины Жемчужной была неотделима от семьи: со своим мужем, режиссёром Георгием Жемчужным, она прожила почти 60 лет, её дочь Ляля и внук Андрей продолжают творческую династию.