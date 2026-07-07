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Регион
7 июля, 08:24

Худрук «Ромэна» Сергиенко со слезами рассказал о предчувствии смерти Жемчужной

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов © ТАСС / Михаил Терещенко

На церемонию прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной приехал художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко. Он рассказал со слезами на глазах, что за месяц до её ухода у него было странное предчувствие.

Худрук «Ромэна» со слезами рассказал о предчувствии смерти Жемчужной. Видео © Life.ru.

«Самое для меня жуткое, что за месяц до её ухода у меня была внутренняя тревога. Объяснить это не могу — как предчувствие. Я звонил, она не взяла трубку, что было удивительно. Я поделился с директором и узнаю, что она в больнице», сказал Сергиенко.

По его словам, через несколько дней состояние артистки стабилизировалось, и все ждали, что она скоро выпишется. Но вскоре раздался звонок с известием о её смерти.

«Насколько я любил этого человека, чувствовал — не передать. Для меня это очень лично», — добавил худрук театра.

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Сегодня в театре «Ромэн» в Москве проходит прощание с народной артисткой Екатериной Жемчужной. Она ушла из жизни 3 июля на 82-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Жемчужная была одной из самых ярких звёзд советского и российского кино и театра.

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Наталья Афонина
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