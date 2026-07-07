Худрук «Ромэна» Сергиенко со слезами рассказал о предчувствии смерти Жемчужной

На церемонию прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной приехал художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко. Он рассказал со слезами на глазах, что за месяц до её ухода у него было странное предчувствие.

Худрук «Ромэна» со слезами рассказал о предчувствии смерти Жемчужной. Видео © Life.ru.

«Самое для меня жуткое, что за месяц до её ухода у меня была внутренняя тревога. Объяснить это не могу — как предчувствие. Я звонил, она не взяла трубку, что было удивительно. Я поделился с директором и узнаю, что она в больнице», — сказал Сергиенко.

По его словам, через несколько дней состояние артистки стабилизировалось, и все ждали, что она скоро выпишется. Но вскоре раздался звонок с известием о её смерти.

«Насколько я любил этого человека, чувствовал — не передать. Для меня это очень лично», — добавил худрук театра.