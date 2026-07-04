Ушла легенда: Королева цыганского театра Екатерина Жемчужная скончалась на 83-м году жизни

На 83-м году жизни ушла из жизни ярчайшая звезда советского и российского кино и театра, Народная артистка России Екатерина Андреевна Жемчужная. Как сообщает SHOT, причиной смерти стала тромбоэмболия.

Актриса и певица, чей неповторимый голос и харизма завораживали зрителей десятилетиями, скончалась 3 июля в Москве. Она навсегда останется в памяти как символ цыганской страсти, свободы и неукротимого таланта — настоящая королева сцены театра «Ромэн», где блистала многие годы.

Екатерина Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в Щёкино Тульской области. Её путь в искусство начался в 1960-х, когда она присоединилась к легендарному цыганскому театру. Роли в культовых фильмах — «Вечный зов», «Карнавал», «Королева цыган» и многих других — сделали её узнаваемой по всей стране. Зрители любили её за искромётный темперамент, глубокий лиризм и ту самую «цыганскую душу», которая заставляла плакать и смеяться одновременно.

Коллеги и поклонники вспоминают Екатерину Андреевну как невероятно сильную, жизнелюбивую женщину, которая даже в сложные времена оставалась верна искусству. Дата прощания с артисткой пока неизвестна.

Ранее в возрасте 98 лет ушла из жизни Энн Блит — одна из последних звёзд золотого века Голливуда и номинантка на премию «Оскар». В 1946 году актриса получила номинацию за роль второго плана в фильме «Милдред Пирс». Она сыграла капризную дочь героини Джоан Кроуфорд.